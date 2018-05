Steuerschulden der Unternehmen lagen 2017 bei acht Mrd. Euro

Die Steuerschulden von Unternehmen belaufen sich auf fast acht Mrd. Euro. Das hat Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gegeben. Allein 2017 wurden demnach Steuerschulden von mehr als einer halben Mrd. Euro als uneinbringlich gelöscht. Finanzstrafen gab es in 8.674 Fällen, sowie 7.239 Selbstanzeigen, die strafbefreiend wirken können.

Insgesamt haben die Finanzämter per Ende 2017 Abgabenrückstände von 7,97 Mrd. Euro gemeldet. Das entspricht in etwa dem bereits Ende 2016 gemeldeten Wert. Bei Rückständen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro wurde bereits ein Rückstandsausweis ausgestellt, also der für die gerichtliche Vollstreckung der Rückstände nötige Exekutionstitel.