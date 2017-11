Steuerberater wünschen sich weniger und einfachere Steuern

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Interessensvertretung der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, erwartet von der nächsten Regierung eine radikale Reform des Steuersystems.

Neben Steuersenkungen, die man über Sparen bei Arbeitsmarkt und Pensionen finanzieren würde, pocht die Kammer auf ein deutlich einfacheres Steuerwesen. An der Pflichtmitgliedschaft will Präsident Klaus Hübner festhalten.

Hübner kritisiert, dass eine Vereinfachung des Steuersystems zwar in 24 Regierungserklärungen seit 1949 angekündigt, aber nicht umgesetzt worden sei. “Die neue Bundesregierung lässt auf einen diesbezüglichen Neustart hoffen”, sagte der Steuerberater bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Hübner pocht insbesondere auf eine Senkung der Abgabenquote unter 40 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dafür brauche es eine “Manövriermasse” in Form von Einsparungen, sagte Hübner – und nannte als Möglichkeiten dafür etwa die Bereiche Arbeitsmarkt und Pensionen, weil die Kosten dort besonders stark ansteigen würden.