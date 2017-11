Sternstunde für RHC Wolfurt im Europacup

Wolfurts Rollhockey-Cracks bleiben weiter auf der Erfolgswelle – gegen den Valenca HC aus Portugal konnte der RHC Wolfurt mit einem 3:3 im Europacup einmal mehr die aktuell gute Form bestätigen.

Und das, obwohl die Vorzeichen alles andere als gut waren. Kurz vor der Partie musste Spielertrainer Jaume Bartes verletzungsbedingt passen. Aber die Mannschaft präsentierte sich zielstrebig und selbstbewusst. Vor 200 Zuschauer in der Wolfurter HockeyArena ging der Gastgeber dann schnell durch einen schönen Treffer von Hector Gallego mit 1:0 in Führung. Es entwickelte sich ein sehr interessantes und spannendes Spiel. In der ersten Hälfte fiel allerdings keine Tore mehr. Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. Nach nur wenigen Sekunden gelang ihnen der Ausgleich. Aber Wolfurt ließ sich nicht beirren und Kapitän Aurel Zehrer war es dann, der mit einem sehenswerten Treffer sein Team wieder in Front brachte. Auf den neuerlichen Ausgleich der Portugiesen hatte Iker Bosch wieder eine Antwort und Wolfurt führte zum 3. Mal in dieser Partie. Den Portugiesen gelang aber abermals der Auslgeich zum 3:3 in einem hochklassigen Duell.In der zweiten Hälfte spielten beide Teams mit offenem Visier und es gab zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Roman Mohr zeigte abermals eine grandiose Leistung und hielt 2 Minuten vor dem Ende noch einen Direkten Freistoß und damit auch den Punkt für sein Team.