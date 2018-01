Sternsingeraktion 2018 in Lochau mit schönem Ergebnis

Die Sternsinger trugen auch in Lochau die frohe Botschaft von der Geburt Jesu von Haus zu Haus und sammelten für verschiedene Hilfsprojekte in aller Welt.

Lochau. Auch in Lochau waren die Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar mit den Sternträgern und ihren Begleitern an drei Tagen in der Gemeinde unterwegs und konnten stolze 8.265 Euro für verschiedene Hilfsprojekte in aller Welt sammeln.

Insgesamt 30 Kinder trugen in mehreren Gruppen die Friedensbotschaft und die Segenswünsche für das neue Jahr von Haus zu Haus. Als Dank für die Spenden wurde an den Türen mit geweihter Kreide der Schriftzug C+M+B 2017 (Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus) angebracht.

Unterstützung von Hilfsprojektern in aller Welt

Schwerpunktland war in diesem Jahr Nicaragua. Die Organisation FUNARTE bietet in geschütztem Rahmen den Kindern aus den Armutsgegenden, deren Alltag geprägt ist von Gewalt, Jugendkriminalität, fehlender Bildung und Umweltverschmutzung die Möglichkeit, sich besser zu entwickeln und durch Kunstprojekte ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Danke an die zahlreichen Helfer und Helferinnen

Organisiert wurde die Lochauer Sternsingeraktion 2018 von Sonja Reichart, Ursula Schmid und Pater Richard Cardozo samt zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern beim Schminken oder als Begleitpersonen.