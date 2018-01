Sternsinger - Nächstenliebe klopfte an die Tür

In Gestalt der „Heiligen Drei Könige“ brachten die SternsingerInnen Segenswünsche für das neue Jahr und baten um Spenden für Menschen in Not.

In Gestalt der „Heiligen Drei Könige“ brachten die SternsingerInnen Segenswünsche für das neue Jahr und baten um Spenden für Menschen in Not. ©Helmut Köck

Insgesamt an die 3500 Kinder in Vorarlberg waren in diesen Tagen als Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Der Segenswunsch "20 – C+ M+ B - 18" - "Christus mansionem benedicat" – "Christus segne dieses Haus" wurde wohl unzählige Male von ihnen mit Kreide an den Türstock geschrieben.

FRASTANZ So machten auch in der größten Frastanzer Parzelle, in Fellengatter, sechs Gruppen ihre Besuche und brachten die Weihnachtsbotschaft “Friede den Menschen auf Erden” in die Häuser.

Mit Begeisterung sangen sie das Vorarlberger Sternsinger Lied und ernteten großen Beifall. Die besuchten Familien gaben zudem so manche Süßigkeit mit, aber nicht immer wurde den Sternsingern die Türe geöffnet.

Hilfe unter gutem Stern

Die Spendengelder kommen Projekten in Nicaragua, Kenia und Tansania zugute. Damit die Weihnachtsbotschaft vom Frieden auch für jene Wirklichkeit wird, die fernab vom Wohlstand Österreichs unter Armut und Ausbeutung leiden. Deshalb sind die Sternsingerinnen für Papst Franziskus “Botschafter der Armen und Notleidenden”.