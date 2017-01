Sternsinger besuchten Nationalratspräsidentin Bures

Hoher Besuch im Parlament in Wien - © APA

Sternsinger der Pfarre Maria Lanzendorf haben am Mittwoch Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) besucht. Die Kinder sangen ein Lied, sagten ein Sprüchlein auf und erhielten danach eine Führung durchs Parlamentsgebäude. “Es freut mich sehr, dass sich in Österreich Jahr für Jahr rund 85.000 Sternsinger für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt engagieren”, sagte die Politikerin.