Sternsinger 2018: Schritte unterm Stern auf dem Weg zu einer besseren Welt!

Am 4. und 5. Jänner waren trotz ungemütlichem Wetter am ersten Tag auch in Hörbranz die Sternsinger unterwegs und verbreiten den Segen für das neue Jahr.

Zur Weihnachtsbotschaft gehört aber auch, solidarisch mit jenen zu sein, denen es nicht so gut geht wie uns. Mit den Sternsingerspenden werden jährlich rund 500 Projekte in 20 Ländern des südlichen Globus unterstützt. Ein besonderer Schwerpunkt war heuer Nicaragua: Dort stehen die Menschen vor großen Problemen. Landbesitz und Einkommen sind ungerecht verteilt. In großen Fabriken, den „Maquilas“ werden Arbeiter ausgebeutet, die gegen geringen Lohn Kleidung und Tabakwaren herstellen. Extreme Armut herrscht in der ländlichen Gegend, dort werden auch die Auswirkungen des Klimawandels immer spürbarer. Trockenheit, Dürre, Überschwemmungen und Wirbelstürme sorgen für Ausfälle in der Landwirtschaft und treiben so die Lebensmittelpreise in astronomische Höhen. Besonders betroffen sind so wie meist die Kinder und Jugendlichen. Viele von Ihnen müssen zum kargen Familieneinkommen beitragen, arbeiten auf Plantagen, als Straßenverkäufer oder Haushaltshilfen. Weil daher die Zeit zum Lernen oder für die Schule fehlt, wird oft der Schulbesuch abgebrochen. Mit der fehlenden oder unzureichenden Ausbildung sinken die Chancen auf einen Job, die Armutsspirale dreht sich erneut.