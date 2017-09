Stephens nach langer Verletzungpause zum US-Open-Titel

6:3,6:0-Finalerfolg über Madison Keys als erster Grand-Slam-Erfolg. - © AP

Sloane Stephens hat am Samstag als Nummer 83 der Welt den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Tennis-Karriere erobert. Die 24-Jährige aus Florida setzte sich im Damen-Finale der US Open in New York im US-Duell mit Madison Keys 6:3,6:0 durch und sicherte sich den mit 3,7 Millionen Dollar (3,07 Mio. Euro) belohnten Titel.