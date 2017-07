Stephen Hawking kritisiert Trumps Haltung zum Klimawandel

Stephen Hawking gilt als einer der klügsten Menschen der Erde - © APA (AFP)

Der britische Physiker Stephen Hawking hat scharfe Kritik an der Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump geübt. “Donald Trump wird unserem schönen Planeten vermeidbaren ökologischen Schaden zufügen, indem er die Beweise für den Klimawandel leugnet und das Pariser Klimaabkommen aufkündigt”, sagte Hawking in einem BBC-Interview, das am Montag in Teilen veröffentlicht wurde.