Stellvertretende UNO-Generalsekretärin besucht Wien

Den Termin von Kurz übernimmt aufgrund der aktuellen innenpolitischen Ereignisse der Generalsekretär des Außenministeriums, Michael Linhart.

Mohammed war früher in ihrer Heimat Nigeria Umweltministerin. Die Nachhaltigkeits-Ziele, die sogenannte Agenda 2030, traten Anfang 2016 für die folgenden 15 Jahre in der Nachfolge der UNO-Millenniumsziele in Kraft. Auf ihrer Basis sollen u.a. die Ernährungssicherheit, Bildungssituation und die soziale Lage in Entwicklungsländern verbessert werden. Über all diese Ziele hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die Friedenssicherung gestellt.

(APA)