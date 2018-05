Stelldichein der Weltspitze in der Leichtathletik

24 Topathleten mit einer Bestmarke von mehr als 6000 Punkten und 24 Stars mit über 8000 Zählern im Zehnkampf haben für die 44. Auflage des Götzner Hypomeeting ihr Kommen zugesagt.

24 6000er ATHLETINNEN UND 24 8000er IM ZEHNKAMPF FIGHTEN UM DEN SIEG IN GÖTZIS/VORARLBERG

Das Starterfeld bei der 44. Auflage des Hypomeeting Götzis / Vorarlberg nimmt Formen an.

So sind im Zehnkampf – der Königsdisziplin des Mehrkampfs – 24 Athleten mit einer Bestleistung von über 8000 Punkten am Start.

Im Siebenkampf scheinen neben Thiam Nafissatou mit Ihrem Sensationsergebnis über 7.013 Punkten und trotz einiger bedauerlicher verletzungsbedingter Absagen weitere 23 Athletinnen mit einer Bestleistung über 6.000 Punkten in der Startliste auf.

STARKES US-DAMENTEAM IN GÖTZIS

Stark präsentiert sich dabei heuer im Siebenkampf das Team aus den USA mit Erica BOUGARD – 6.557 Punkte an der Spitze. Für sie ist es der 2. Start in Götzis. Die US-Mannschaft wird mit

Annie KUNZ – BL 6.038 durch zwei weitere 6.000 Punkte-Athletinnen, sowie durch Allison Reaser – BL 5.990 verstärkt, welche die Möglichkeit hat, in Götzis auf einem der gefragten Talenteplätze an den Start zu gehen.

Alle vier US-Athletinnen trainieren unter der Federführung von Kris Mack gemeinsam in einer Mehrkampfgruppe. Beim Hypomeeting in Götzis/Vorarlberg wird Mack von Jörg Roos – dem langjährigen Coach des deutschen Zehnkämpfers und Meeting-Siegers 2015 Kai Kazmirek – bei seiner Arbeit während des Wettkampfes unterstützt.

Für den 7. der Olympischen Spiele 2016 wird es das erste Antreten in Götzis sein und man wird sehen, ob er an die früheren Erfolge seiner Landsleute anschließen und den Kampf um die Nr. 1 in den USA für sich entscheiden kann.