Steirisches Brüderpaar schlug sich und ging auf Polizei los

Kein einfacher Einsatz für die Beamten - © APA (Symbolbild)

Ein steirisches Brüderpaar (37 und 39 Jahre) ist in der Nacht auf Donnerstag auf Donnerstag vor einem Lokal in Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) in Streit geraten. Dabei versetzten die beiden einander auch Ohrfeigen. Als eine Polizeistreife eintraf, vergaßen sie ihren Zwist und gingen auf die Beamten los, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Beide wurden festgenommen.