Steirischer “Retzhofer Dramapreis” geht an Liat Fassberg

Das Siegerstück wird am Burgtheater uraufgeführt

Der heuer zum achten Mal vergebene steirische “Retzhofer Dramapreis” geht an die 1985 in Jerusalem geborene Liat Fassberg für ihr Stück “Etwas Kommt Mir Bekannt Vor”. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung versteht sich als Nachwuchspreis für szenisches Schreiben. Das aktuelle Siegerstück wird in der Saison 2017/18 am Burgtheater uraufgeführt.