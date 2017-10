Kurz in Graz: “Massive Aktionen, um uns anzupatzen”

Man habe noch eine Woche bis zur Wahl und er habe trotz der Fragen vieler Menschen an ihn nie ein Wort über den Mitbewerber verloren, sondern nur über “unser Programm”, sagte Kurz: “Aber heute sage ich ein paar Worte, was die SPÖ mit Tal Silberstein nach Österreich gebracht hat.” Man habe schon seit einiger Zeit geahnt, “was sich zusammenbraut und dass SPÖ und Tal Silberstein dahinter stecken, und er ist der Weltmeister des Dirty Campaigning”. Seitens der SPÖ sei abgewiegelt worden. “Aber nun wissen wir, es hat massive Aktionen gegeben, um uns anzupatzen und schlechtzumachen. Es ist bekannt, dass die SPÖ Silberstein beauftragt und bezahlt hat. Das Maß ist endgültig voll, wir werden uns zur Wehr setzen, wird werden uns das nicht gefallen lassen.”

Kurz sagte weiters, es werde mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass “wir als neue Kraft die Führung im Lande übernehmen. Sie können uns bekämpfen, sie können uns beschmutzen, aber sie können uns nicht aufhalten, das verspreche ich euch”, so Kurz. Am 15. Oktober sei nicht nur die Nationalratswahl, sondern auch eine Volksabstimmung darüber, ob “wir die Silbersteins in Österreich wollen”. Der 15. Oktober sei die Chance auf Veränderung im Land, so Kurz.

Kurz musste am Samstag mehrmals um Ruhe bitten, so heftig war der Applaus und der Jubel bei seiner Ankunft in einer Halle der Grazer Messe. “Ich bin euch dankbar für all den Rückenwind und die Stärke, die ich hier bei euch erlebt habe.” Hermann Schützenhöfer habe ihm zu seiner Obmannschaft eine kleine steirische Eiche geschenkt mit den Worten: “Du wirst einiges aushalten müssen.” Kurz weiter: “Und ich glaube nicht, dass man mit so einem Ausmaß an Dirty Campaigning gerechnet hat. Da brauche ich tausend steirische Eichen – und euch alle.”

Landeshauptmann Schützenhöfer, dessen Wiederwahl als ÖVP-Landeschef am Samstag anstand, hatte zuvor seinen Redeauftakt launig gestaltet,, nachdem ihm Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg “alle Kompanien vollständig angetreten” meldete: “Es ist schön finster hier, aber das Licht wird am nächsten Sonntag über uns scheinen.” Man werde es kurz machen, damit Zeit für das Fest mit Sebastian Kurz nach dem Parteitag bleibe. “Es sind ja da immer lange Schlangen, um Selfies mit Sebastian Kurz zu machen. Manche erbarmen sich dann und machen auch eines mit mir”, sagte Schützenhöfer.

(APA)