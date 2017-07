Steirischer Feuerwehrmann während Konzert von Blitz verletzt

Der 19-Jährige war damit beschäftigt, die Lifttrasse für das Konzert der “Seer” auszuleuchten, als der Strom ausfiel. Beim Einschalten des Notstromaggregats wurde der Mann vom Blitz getroffen.

Ein weiterer Blitz schlug in die Bergstation der Seilbahn ein, wodurch der Lift mit rund 100 Personen für einige Minuten still stand. Die Bahn wurde auf Notbetrieb umgeschaltet, die betroffenen Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach dem Ausfall des Liftes wurden die übrigen Konzertbesucher mit Shuttlebussen ins Tal gebracht.

(APA)