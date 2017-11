Steirischer Arzt: Pikante Details aus Urteilsbegründung

Im Fall jenes steirischen Arztes, der vom Vorwurf, seine Kinder gequält zu haben, freigesprochen worden ist, liegt nun die Urteilsbegründung vor. Darin wird unter anderem das optische Erscheinungsbild von Zeugen bewertet, berichtete das "profil". Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht entschieden, ob sie gegen das Urteil berufen wird, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage.

Der Arzt ist am 29. September vom Vorwurf, seine vier Kinder jahrelang gequält zu haben, nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Die Urteilsbegründung liegt auch der APA vor und sie beschäftigt sich unter anderem mit der Optik der Zeugen. So heißt es darin über eine der Töchter: “Offensichtlich legt sie auf Kleidung, dem Anlass entsprechend, keinen Wert. Sie ist, was den Körperschmuck betrifft, in keiner Weise als konservativ zu bezeichnen.” Auch die Piercings finden Erwähnung, ebenso der “extravagante Kleidungsstil” der Exfrau, die den Eindruck einer “überladenen Person” gemacht habe.