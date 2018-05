Steirische Polizei stellte Drogen und Sturmgewehre sicher

Die Drogenermittler der steirischen Polizeiinspektion Leibnitz haben errechnet, dass die 13-köpfige Gruppe gesamt rund 47 Kilogramm Amphetamine - neben den konfiszierten zwei Kilo - verkauft haben muss.

Der Chefermittler aus Leibnitz, der anonym bleiben wollte, sagte zu der Ausgangsspur auf dem Tablet: “Eine so hohe Menge an Suchtmitteln hat man nicht zum Eigenkonsum, er hatte Erklärungsbedarf.” Der Mann gehörte zur Verteilebene, über ihn kam man auf die mutmaßlichen Mittäter. Einer davon war laut dem Ermittler in einer anderen Sache vom Stadtpolizeikommando Graz vorgeladen worden. Darauf hatte ein heftiger Chat-Verkehr zwischen den Männern eingesetzt. “Sie haben sich verabredet, ihre Mobiltelefone gemeinsam mit einem Hammer zu zerstören, damit die Bullen nichts finden. Sie haben aber übersehen, dass der Chatverlauf noch auf einem Tablet nachzulesen war”, sagte der Ermittler mit sichtlicher Befriedigung. Über die Chats und Aufzeichnungen sei man auf die Menge von 47 Kilo Amphetaminen gekommen.

Wegen Schulden beim Lieferanten schickte ihnen dieser 2017 zwei Geldeintreiber, die nicht zimperlich mit ihnen umgegangen sein dürften. Über alte Schweizer Connections besorgten sie sich dann zum “Selbstschutz” die nicht demilitarisierten Stgw57, die in den 1990er-Jahren ausgemusterten Ordonnanzgewehre der Schweizer Armee. Die nicht eben handlichen Gewehre vom Kaliber 5,5 mm haben über einen Meter Länge und über sechs Kilogramm Gewicht und waren noch dauerfeuerfähig. Damit wurden Schießübungen in der Südweststeiermark veranstaltet. Drogen bezog die Gruppe weiterhin, diese aber von der Nummer zwei der niederländischen Gruppe.

Ihre “Verkaufsfahrten” führten die beiden Haupttäter mit einer Sporttasche durch, darin waren in Kunststoffdosen je ein Kilo Amphetamine verpackt. Zuhause hatten sie laut dem Ermittler wenig gebunkert, das Gros war in angemieteten Wohnungen gelagert. Das Marihuana bauten sie selbst an, in In- bzw. Outdooranlagen in Preding und Wettmannstätten.