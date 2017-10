Der Slowene fuhr gegen 15.10 Uhr von Schladming kommend in Richtung Haus im Ennstal, als er aus nicht bekannter Ursache gegen den Wagen der Obersteirerin krachte. Während es für die Frau keine Rettung gab, wurde der Mann in das Krankenhaus Schladming gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B320 war für die Aufräumarbeiten knapp eineinhalb Stunden gesperrt.

(APA)