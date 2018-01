Steirische Bezirksfusionen sparen derzeit 5,2 Millionen Euro

Die steirischen Bezirksfusionen Anfang 2013 sollten Strukturen vereinfachen und Geld sparen - u.a. durch langfristig weniger Personal bzw. Gebäudenutzung. Fünf Jahre später gab LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Freitag laut ORF Steiermark bei einem Bezirksbesuch einen Überblick über das jährlich Gesparte - 5,2 Millionen Euro. Langfristig geplant sind laut Zahlen von Ende 2012 zehn Millionen Euro.

Schützenhöfer zog nun anlässlich eines Bezirksbesuchs in Murtal am Freitag eine Art Bilanz: “Uns ist es darum gegangen, einmal in Österreich zu zeigen, nach 40 Jahren, wo sich vieles in der Gesellschaft geändert hat – auch die Strukturen der Bezirke zu ändern. Das geht mittlerweile sehr gut, das ist für mich – auch für den Franz Voves, muss ich sagen, eine Genugtuung, die sich jetzt einstellt, denn als wir mit den Reformen begonnen haben, hat man eher den Eindruck gehabt, das ist so eine Art lebensverkürzender Vorgang für uns.”