Eine 27 Jahre alte Steirerin hat am Freitagabend eine scharfe Handgranate und eine Schreckschusspistole auf ihrem Dachboden in Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) gefunden. Wie die Polizei mitteilte, musste der Entschärfungsdienst anrücken und die Granate vernichten. Die Waffen hatten sich in einem Karton befunden und dürften dem verstorbenen Vater der Frau gehört haben.

