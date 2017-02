Steirer wurde unter Mordverdacht festgenommen

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht - © APA

Ein 37-Jähriger ist am Freitag in der Oststeiermark unter Verdacht des Mordes an seiner Ehefrau festgenommen worden. Die Frau war erhängt im Keller des Wohnhauses aufgefunden worden. Die Obduktion ließ dann Zweifel an dem vermeintlichen Selbstmord aufkommen, teilte die Polizei am Samstag mit. “Es passt einfach alles nicht”, meinte Polizeisprecher Leo Josefus zur Selbstmordvariante.