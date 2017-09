Steirer stürzte in 18 Meter tiefen Brunnenschacht

Der Steirer hatte gegen 9.40 Uhr an einem Absperrventil in seinem Brunnenschacht in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hantiert, das etwa 40 Zentimeter unter der Öffnung zum Brunnen liegt. Der Mann verlor aber laut seinen eigenen Angaben das Gleichgewicht und fiel kopfüber in den Schacht. Während des Sturzes habe er sich gedreht und kam mit den Füßen voran im kalten Brunnenwasser auf. 18 Kräfte der Feuerwehren Eichberg und Rohrbach retteten den 67-Jährigen aus dem Schacht.

(APA)