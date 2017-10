Steirer blieb mit Rollator in Gleisen stecken

Wie die “Kleine Zeitung” in ihrer Samstagsausgabe berichtete, waren der gehbehinderte Pensionist und seine Frau mit dem Hund in Krems bei Voitsberg spazieren. Sie wollten gegen 15.30 Uhr einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Doch der Rollator des Mannes blieb in den Schienen hängen. In dem Moment näherte sich ein Zug. Das Paar rief um Hilfe. Der 25-jährige Steirer arbeitete nebenan und hörte das. Er lief zum Bahnübergang und zog den Pensionist von den Gleisen. Der herannahende Zug der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) hatte in der Zwischenzeit eine Notbremsung eingeleitet. Der Triebwagen kam wenige Meter vor dem Bahnübergang zum Stillstand.

Erst Ende September war ein 78 Jahre alter Mann samt Rollator am Bahnhof in Gratwein nördlich von Graz vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt. Ein 15-Jähriger und ein weiterer Passant hatten ihn vor einem herannahenden Güterzug gerettet.

(APA)