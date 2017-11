Steirer bei Verkehrsunfall in Kärnten schwer verletzt

Ein 79-jähriger Steirer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bergabwärts auf der Autobahnabfahrt der Südautobahn (A2) unterwegs, als er in einer Kurve nach links geriet und den entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Steirers streifte.

Nach dem Zusammenprall mit dem Auto stieß der 79-Jährige auch noch gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 40-jährigen Mann aus der Steiermark. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, der 58-Jährige und seine 52 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.