Steinmeier begann Gespräche in Israel

Steinmeier und Rivlin in Altstadt von Jerusalem - © APA (AFP)

Zum Auftakt seines Besuchs in Israel ist Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem informellen Treffen mit Präsident Reuven Rivlin zusammengekommen. Die beiden Staatsoberhäupter trafen einander am Samstagabend in der Altstadt von Jerusalem.