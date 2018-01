Steinböcke siegen im Schlagerspiel

Der SC Hohenems feiert im Topspiel der Runde einen knappen 5:4 Erfolg gegen die Kufstein Dragons und übernimmt somit die Tabellenführung in der Eishockey Eliteliga.

Hohenems von der ersten Minute hellwach und mit viel Druck – nach 80 Sekunden belohnt Roman Scheiber die Bemühungen der Steinböcke mit dem 1:0. Die Hohenemser weiter mit guten Möglichkeiten und Routinier Bernd Schmidle sorgt in der 14. Minute für das 2:0 der Hausherren. Aber auch die Dragons mit Fortdauer des Spieles immer stärker und Philipp Sappl nutzt in der 15. Minute eine Chance und trifft zum 1:2 Anschluss. Doch noch vor der ersten Pause kann Lukas Fritz mit dem 3:1 den Zwei-Tore Vorsprung der Emser wieder herstellen. Im Mitteldrittel sehen die Eishockeyfans im Emser Eisstadion dann ein flottes Spiel mit leichten Vorteilen für die Dragons. Tobias Wilhelm und Willi Lanz sorgen dann auch für den 3:3 Ausgleich. Doch kurz vor der zweiten Pause kann Julian Grafschafter die Steinböcke erneut in Führung bringen.

Auch im letzten Drittel fanden die Tiroler mehr Möglichkeiten vor, waren dann aber im Abschluss ohne Glück. Zwei Minuten vor Spielende sorgt Roman Scheiber mit dem 5:3 für eine Vorentscheidung. Florian Eder kann 15 Sekunden vor Spielende noch auf 4:5 verkürzen, doch mehr war nicht mehr drinnen und die Emser feiern in einem tollen Spiel einen knappen 5:4 Erfolg. Hohenems übernimmt damit nach dem 15. Spieltag erstmals die Tabellenführung in der Eliteliga, doch schon in einer Woche haben die Dragons die Möglichkeit zur Revanche, dann sind die Vorarlberger in Kufstein zu Gast. www.eliteliga.info MIMA