Steinböcke heiß auf Punkte

Hohenems Bereits seit einigen Wochen bereiten sich die Cracks des Hohenemser Eishockey Clubs auf die neue Saison vor – nun geht es mit dem ersten Meisterschaftsspiel gegen die Wattens Penguins am kommenden Samstag erstmals um Punkte.

Einziger Ländlevertreter in der Eliteliga

Der SC Hohenems spielt dabei wie schon in den vergangenen Saisonen in der Eliteliga mit – einer Liga mit Tiroler und Vorarlberger Vereinen (www.eliteliga.info). Nach dem Rückzug der Spielgemeinschaft Feldkirchj/Lustenau sind die Emser der einzige Ländle Vertreter und kämpfen gegen die Teams von Kufstein, Wattens, Kundl, Silz und Zirl. Als Trainer wird auch in dieser Saison der ehemalige Nationalspieler und Eishockey Profi Heimo Lindner an der Hohenemser Bande stehen und nachdem das Team in der letzten Saison das Play-off verpasste, ist das Erreichen des Halbfinales für diese Saison das große Ziel. Die Möglichkeit für die ersten Punkte gibt es dazu bereits am kommenden Samstag, wenn ab 19 Uhr die Penguins der WSG Swarovski Wattens im Eisstadion Herrenried gastieren.

Bereit zum Angriff

Wie vor dem Start in jede Saison gab es auch bei den Emsern wieder einige personelle Veränderungen. Die langjährigen Leistunsträger Martin Zeilinger, Alexander Perera und Jan Prager werden in der kommenden Saison im Vorarlbergliga Team des HSC spielen, während Gregor Lanzinger nach Asiago wechselte und Michael Lissek seine Karriere beendete. Der Kern der Mannshaft konnte aber gehalten werden und bekommt mit Stefan Spannring und Matthias Fussenegger hochkarätige Verstärkung. Dazu können die Steinböcke auch in der kommenden Saison auf einige Spieler von Kooperationspartner EHC Bregenzerwald zurück greifen. „Mit den zusätzlichen Spielern steht Coach Heimo Lindner eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung und wir werden diese Saison wieder voll angreifen“, so der Vorstand des SC Hohenems. MIMA