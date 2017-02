Steinberger-Kern weist FPÖ-Kritik zu Start-up-Initiative ab

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ortete deshalb einen Zusammenhang mit den im neuen Regierungsprogramm vereinbarten Verbesserungen und Erleichterungen für Start-up Unternehmen sowie einer Reihe von Vorschlägen in Kerns “Plan A” und stellte die Frage in den Raum, ob es sich um eine “Start-up Initiative von Kern für Steinberger-Kern”, handle.

Steinberger-Kern stellte dazu am Freitag gegenüber der APA klar: “Ich bin Mit-Initiatorin von WeXelerate und werde Teil des Advisory Board, um die Start-ups der Blue Minds Group mit WeXelerate zu vernetzen. Ich engagiere mich bei WeXelerate, ohne Geld zu erhalten.” Sie sei “weder direkt noch indirekt” wirtschaftlich Begünstigte an WeXelerate. “Die Anteile an der Blue Minds Solutions GmbH – also jenem Teil der Blue Minds Group, die Consultingaktivitäten abwickelt und sich wie alle Marktteilnehmer auch um öffentliche Förderungen bemüht – habe ich 2016 verkauft, und ich bin daher mit den Aktivitäten dieser GmbH nicht verbunden”, so Steinberger-Kern. 2016 wechselte Kern von der Position des ÖBB-Chefs ins Bundeskanzleramt.

Sie sei Unternehmerin und widme sich in dieser Rolle der Transformation klassischer Industrien, seit mehr als einem Jahrzehnt und in verschiedensten Rollen. “Ich habe nicht vor, meine beruflichen Aktivitäten aufzugeben”, betonte die Frau des Bundeskanzlers.

Der Ausbau der Digitalisierung sei mittlerweile allgemein anerkannt weltweit einer der wesentlichsten Standortfaktoren. “Die Frage der Digitalisierung und die der Start-ups wurden weder von Christian Kern noch von mir erfunden”, erklärte Steinberger-Kern.

(APA)