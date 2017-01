Stein: “Zeit für Fehler ist vorbei”

Rechtzeitig zu Beginn der Zwischenrunde zeigt sich der HC Gherdeina in Höchstform. Die letzten sieben Spiele gewannen die Furien allesamt. Darunter waren auch Shut out Siege gegen die VEU und den ECB. Der Rückhalt im Tor der Italiener, Gianluca Vallini, kommt in diesen Begegnungen somit auf eine starke Fangquote von 95,2%. Auch Grödens Topscorer Josef Straka ist „on fire“. Alleine gegen die letzten beiden Gegner, Salzburg und Cortina, bereitete er vier Tore vor und netzte zweimal selbst ein. Auch wenn die Wälder zehn Strafminuten während der Saison weniger einsammelten, erhielten sie zwölf Powerplaytore mehr als der HC Gherdeina.

Der ECB steht am Mittwoch bereits unter Druck. Christian Ban und sein Team müssen einen Sieg einfahren, um die Chance auf das Play Off am Leben zu erhalten. Auch wenn die Auswärtsschwäche am Samstag wieder wichtige Zähler gekostet hat, konnten die Wälder in den vergangenen neun Heimspielen zumindest einen Punkt im Messestadion behalten. Mark Kompain wird auch gegen den HC Gherdeina verletzungsbedingt nicht antreten können. Julian Zwerger ist erkrankt und ebenfalls nicht einsatzfähig. Nach dem Knie zu Knie Check gegen Lucas Haberl in Salzburg, fällt auch der 18 jährige für Mittwoch aus.

Alex Stein

„Die Zeit für Fehler ist vorbei. Wir müssen die nächsten Spiele gewinnen, um die Play Offs zu erreichen. Wir haben uns selbst den Druck auferlegt und können jetzt nur die eine Antwort geben.“