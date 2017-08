Steiermark: Vorarlberger (54) reanimiert Fünfjährigen

Ein Vorarlberger reanimierte einen fünfjährigen Bub in einem steirischen Freibad. - © Symbolbild: VOL.AT/Rauch

Ein fünfjähriger Bub aus Deutschland ist am Samstag in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) aus einem Schwimmbecken gerettet und reanimiert worden. Laut Polizei dürfte der 34-jährige Vater den Buben aus den Augen verloren haben, das Kind lag am Grund eines 1,30 Meter tiefen Beckens im Freibad.