Wien zählt noch letzte Stimmen aus

In Wien wird noch ausgezählt - © APA

Noch rund 16.000 Stimmen fehlen auf das Gesamtergebnis der Nationalratswahl – diese zählt die Landeswahlbehörden von Wien am Donnerstagabend aus. In den anderen acht Bundesländern war die Auswertung bereits beendet. In der Bundeshauptstadt fielen die mit großem Abstand meisten Wahlkarten aus der sonntäglichen Stimmabgabe in “fremden” Wahlkreisen an: Rund 16.000 mussten dort ausgewertet werden.