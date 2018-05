Steiermark - Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ein 34-jähriger Fußgänger ist Freitag Nacht bei Tieschen in der Südoststeiermark von einem PKW erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht, konnte aber später ausgeforscht werden, teilte Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.

Gegen 23:00 Uhr ging der 34-Jährige allein auf der L 258 in Laasen vermutlich in südliche Richtung. In einer leichten Rechtskurve stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Fußgänger, wodurch dieser tödlich verletzt wurde. Der Lenker beging Fahrerflucht. Unbeteiligte, später zur Unfallstelle kommende Fahrzeuglenker, verständigten die Einsatzkräfte.