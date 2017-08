Stefanie Moshammer mit C/O Berlin Talent Award ausgezeichnet

Die Wiener Fotokünstlerin Stefanie Moshammer ist die erste Preisträgerin des C/O Berlin Talent Award. C/O Berlin ist ein Ausstellungshaus für Fotografie in Berlin. Moshammer konnte die diesjährige Jury nach Angaben von C/O Berlin “als außergewöhnliches Beispiel für eine aktuelle Auseinandersetzung im Diskurs zum Thema New Documentary Photography” überzeugen.

Bisher hieß der jährlich international ausgeschriebenen Wettbewerb für junge Gegenwartsfotografie und Kunstkritik "Talents". Der C/O Berlin Talent Award zeichnet ab sofort jährlich einen herausragenden jungen Fotografen und Kunstkritiker aus und ist mit 10.000 Euro (7.000 Euro für die Kategorie Fotografie und 3.000 Euro) für die Kategorie Kunstkritik – dotiert. Er wird künftig nicht mehr öffentlich ausgeschrieben. Die 1988 in Wien geborene Stefanie Moshammer erhält zum Preisgeld eine Einzelausstellung bei C/O Berlin. Außerdem wird eine umfangreiche und individuell erarbeitete Publikation über ihre Arbeit erstellt. Die Stiftung C/O Berlin bezeichnet ihren Talent Award als einen "in Europa einmaligen Förderpreis, der angehende Fotografen und Kunstkritiker bis 35 Jahren gleichermaßen auszeichnet, sie auf ihrem kreativen Weg begleitet und Ausgangspunkt für internationale Ausstellungen bildet". Stefanie Moshammer, bereits mehrfach ausgezeichnet und nominiert, veröffentlicht ihre Arbeiten in zahlreichen internationalen Magazinen. Ihre Fotografie sei ein Gefüge aus unterschiedlichen Medien, mit der sie die Komplexität unserer heutigen Wahrnehmung beleuchte, heißt es seitens C/O Berlin über die Preisträgerin. "Basierend auf vorhandenem Material, entwickelt sie eigene Fotografien, kartiert Bilder über Google Maps und verwendet Film-Footage, aber auch Video und fiktive Aufnahmen sowie Bilder aus ihrer Imagination". Damit schaffe Stefanie Moshammer nicht nur neue Formen der Dokumentation, sondern vereine fiktionale sowie erzählerische Momente und berühre somit grundlegende Themen der Fotografie. Unter den vier Namen auf der Short List für den C/O Berlin Talent Award findet sich noch ein weiterer Name aus Österreich: Auch die aus Wien stammende Mafalda Rakos war für die Auszeichnung nominiert worden. (APA)