Favorit Freitag in Oberstdorf-Quali voran - Kraft Dritter

Stefan Kraft mag Oberstdorf. Der zweifache Sieger des Tournee-Auftaktbewerbs bestätigte am Freitag mit dem dritten Rang in der Qualifikation seine Rolle des Mitfavoriten bei der 66. Auflage.

Vorjahressieger Kraft bewies seine gute Form und auch seine fünf Teamkollegen qualifizierten sich sicher für den Bewerb am Samstag (16.30 Uhr/live ORF eins). Der Salzburger erwies sich einmal mehr als Wettkampftyp, als er nach nicht optimalem Training in der Spitze mitmischte.

Von den übrigen Österreichern verzeichnete Michael Hayböck eine Steigerung. Der Oberösterreicher hatte in den drei vergangenen Jahren in Oberstdorf jeweils Podestplätze erreicht. Diesmal war er nach bisher mäßigen Leistungen nach einem Bänderriss im Knöchel auch mit dem 13. Platz (130 m) zufrieden. “Es tut gut, wenn man runterkommt und vorne zu finden ist. Das passt, darauf lässt es sich aufbauen”, sagte der Vorjahres-Dritte.

Manuel Fettner (23.), Clemens Aigner (24.) und Daniel Huber (29.) zeigten solide Sprünge, Gregor Schlierenzauer wurde mit ähnlich starkem Rückenwind wie Debütant Aigner 35. “Es war von den Bedingungen schwierig und am Tisch war es nicht so sauber”, sagte der zweifache Gesamtsieger, der im ersten Training Siebenter war. “Ich werde in Ruhe analysieren, was der Unterschied zwischen dem ersten Trainingssprung und der Quali war, und es dann morgen umsetzen.”