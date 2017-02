Stefan Kraft holt sich ersten Skiflug-Sieg

Für die Skispringer ging es heute mit dem Skifliegen auf der umgebauten Schanze in Oberstdorf weiter. Mit dabei waren die fix qualifizierten Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner sowie Gregor Schlierenzauer, der sich gestern souverän qualifizierte. Im ersten Durchgang zeigte dann vor allem Stefan Kraft groß auf, welcher mit Respektabstand die Führung übernahm. Auch Hayböck kam in die Top 10.

Im zweiten Durchgang verbesserte sich Schlierenzauer, der im ersten Durchgang keinen optimalen Flug erwischte, auf den 19. Rang. Manuel Fettner klassierte sich am Ende auf dem 11 Rang, Hayböck kam auf Platz 7. Im Kampf um den Sieg zeigten Tande, Koch und Wellinger überzeugende Sprünge und setzten den Halbzeit-Führenden Stefan Kraft unter Druck. Der ÖSV-Adler sprang genau an die virtuelle grüne Linie, die anzeigt, wie weit ein Springer für die Führung springen muss. Am Ende holte sich Kraft mit 5,1 Punkten Vorsprung seinen ersten Skiflug-Sieg.