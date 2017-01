Stefan Kraft Dritter in Garmisch – Sieg an Norweger Tande

Vorbildliche Flughaltung des Salzburgers - © APA (dpa)

Skispringer Stefan Kraft hat seine Führung in der Vierschanzen-Tournee an den Polen Kamil Stoch verloren. Der Salzburger musste sich am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen als Dritter dem Norweger Daniel Andre Tande und Olympiasieger Stoch geschlagen geben.