Denfil übernahm die Gesamtführung - © APA

Der Tiroler Stefan Denifl hat am Donnerstag nach der 4. Etappe erstmals das Gelbe Trikot der Österreich-Rundfahrt übernommen. Der 29-Jährige erreichte bei der Bergankunft auf dem Kitzbüheler Horn als Zweiter das Ziel in 1.670 m Höhe, 16 Sekunden hinter dem Kolumbianer Miguel Angel Lopez. In der Gesamtwertung hat Denifl 41 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Delio Fernandez, den Tages-Fünften.