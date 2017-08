Steckt ihr auch gerade in der Quarter-Life-Crisis? Dann schaut euch das an!

In Anlehnung an die allseits bekannte Midlife-Crisis, beschreibt die Quarter-Life-Crisis die Zeitspanne zwischen 21 und 29 und die mit dieser Zeit einhergehenden Probleme. Der Instagram-Account “quarterlifepoetry” zeigt die Probleme dieser Crisis nun auf nette Art und Weise. In kleinen, vierzeiligen Gedichten werden die Probleme der Mittzwanziger beschrieben. Schmunzler garantiert. Neben den Posts gibts auch einige Videos.

summer staycation anyone? Ein Beitrag geteilt von Quarter Life Poetry (@quarterlifepoetry) am 13. Jul 2017 um 10:00 Uhr

but for real, happy Father’s Day to our awesome dads. Ein Beitrag geteilt von Quarter Life Poetry (@quarterlifepoetry) am 18. Jun 2017 um 12:07 Uhr

But hey, it’s almost Friday… Ein Beitrag geteilt von Quarter Life Poetry (@quarterlifepoetry) am 1. Jun 2017 um 9:57 Uhr