Stau auf der “Strada del Sole”

Viele Österreicher hatten vor, das verlängerte Wochenende an der Adria zu verbringen. Doch auf dem Weg in den Süden war Geduld gefragt – auf der Autobahn zwischen Grenze und Badestrand staute es sich mehrfach kilometerweit.

“Strada del Sole”

Zwei Kilometer vor der Ausfahrt Udine-Süd bewiesen zwei Österreicher jedoch Humor. Sie packten die Gitarren aus und stimmten auf dem Standstreifen spontan den alten Fendrich-Hit “Strada del Sole” an: “I steh in da Hitz an da Strada del sole. Die Fiaß tamma weh in die neich’n Sandale. Mei Freindin is oposcht mit an Italiano. Des Göld hams ma g’stessn, jetzt stehr i allan do, und hab kane Lire. I hab kane Lire, und kane Papiere, so wos haut de net fire …”

Ein Video, das das Mini-Konzert zeigt wurde auf Facebook bereits mehr als 600.000 Mal aufgerufen.

Stau auch auf der Rückreise

Ob sie auf der Rückreise noch eine Zugabe gespielt haben, ist leider nicht überliefert. Gelegenheit dazu hätten sie gehabt, denn auch auf dem Rückweg am Sonntag staute es sich für die Adria-Urlauber. Vor allem vor dem Karawankentunnel kam es zu Verzögerungen.