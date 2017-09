Statue des Kalaschnikow-Erfinders in Moskau enthüllt

Kalaschnikow starb 2013 nach langer Krankheit mit 94 Jahren - © APA (AFP)

In Moskau ist am Dienstag eine Statue von Michail Kalaschnikow enthüllt worden, dem Erfinder des gleichnamigen weltbekannten Sturmgewehrs. Das sieben Meter hohe Denkmal zeigt den Ingenieur Kalaschnikow mit einer AK-47 in der Hand – jener Waffe, die er 1947 entwickelte und von der es weltweit mehr als hundert Millionen Exemplare gibt.