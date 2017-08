Statistik: So lange dauert es bis der Heiratsantrag kommt

Viele warten sehnsüchtig auf die eine Frage! Im Durchschnitt vergehen dabei rund 4,5 Jahre, bis die Frage “Willst du mich heiraten?” über die Lippen des Partners kommt. Das Onlineportal “Hochzeits-Location” befragte seine User rund um das Thema Hochzeit.

Lieblingsmonat für die Hochzeit: Mai

So ist im Durchschnitt der Mann bei der Hochzeit 32,6 Jahre alt, die Frau 30,3 Jahre alt. Übrigens macht ganz traditionell in neun von zehn Fällen der Mann den Antrag. Ein Viertel der Befragten kann sich jedoch auch vorstellen, dass die Frage von der Frau ausgeht. Und geheiratet wird am liebsten im Mai, gefolgt vom August und Juni.

Dann wird die Frage aller Fragen gestellt:

21 Prozent: heiraten binnen der ersten zwölf Monate

27 Prozent: heiraten in einem Zeitraum von einem bis drei Jahren

49 Prozent: heiraten innerhalb drei und zehn Beziehungsjahren

3 Prozent: heiraten erst nach zehn Jahren Beziehung