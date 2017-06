startupstube an der FH Vorarlberg eröffnet

Die FH Vorarlberg und v-start Kompetenzzentrum für Unternehmensgründung GmBH unterstützen im Rahmen des AplusB Scale-up Programms in Vorarlberg mittel- und langfristig innovative Start-ups.Gestern fand an der FH Vorarlberg die feierliche Eröffnung der startupstube statt. Der Begegnungsraum mit Stubencharakter bietet innovativen Studierenden einen niederschwelligen Zugang zu entsprechenden Unterstützungsangeboten. Die Projektleiterin Dr. Magdalena Meusburger erklärt: “An der FH Vorarlberg gibt es ein enorm großes Potenzial an innovativen Leuten mit Ideen für eine Firmengründung. Bislang aber gab es keine zentrale Anlaufstelle dafür. Mit der startupstube wollen wir das ändern und den Unternehmergeist in unseren Studierenden wecken.”

Eventlocation und Begegnungsraum

Die startupstube beinhaltet deshalb neben dem Begegnungsraum auch ein breites Angebot: „Wir wollen die Gründer unterstützen, indem wir ihnen zum Beispiel bei der Business-Modell-Entwicklung helfen. Dafür gibt es eigene Lehrveranstaltungen und auch die Möglichkeit, ein neutrales Feedback auf ein Gründungskonzept zu bekommen“, erklärt die Projektleiterin. Darüber hinaus werden in der startupstube in Zukunft Events veranstaltet, die zeigen sollen, dass es eine Option sein kann, sich mit einer guten Idee selbstständig zu machen.

Vernetzung ist wichtig

Eine weitere Komponente in der Unterstützung ist die Vernetzung. Mitgründer der startupstube MMag. Thomas Metzler: „Es ist ganz wichtig, dass die Leute sich auch interdisziplinär vernetzen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir den Kontakt zu anderen Institutionen herstellen.“ Dazu gibt es ein großes Partnernetzwerk – allen voran v-start Kompetenzzentrum für Unternehmensgründung GmbH, die Projektpartner der startupstube sind. Die Kooperation der beiden Partner, ergänzt um viele weitere Akteure und Institutionen innerhalb und außerhalb Vorarlbergs soll ein Netzwerk für UnternehmensgründerInnen bieten, das von der Ideenevaluierung über die Geschäftsmodellentwicklung, die Gründungsumsetzung und erste Schritte in die Selbstständigkeit bis zum internationalen Wachstum und der Etablierung unterstützend tätig ist. „Wir bieten mit der startupstube keine Beratung für Unternehmensgründung an und auch keine Beteiligung. Da gibt es Partner, an die wir weiterleiten“, erklärt Magdalena Meusburger. „Wir hoffen aber, dass die startupstube die Vernetzung unter den Studierenden verschiedener Disziplinen vorantreibt. Sie soll ein Inspirationsraum für Ideen sein, wo man sich ganz ungezwungen treffen und austauschen kann.“

Magdalena Meusburger, Thomas Metzler, Tanja Eiselen und Bernadette Mennel bei der Eröffnung der startupstube. FH Vorarlberg © Magdalena Meusburger, Thomas Metzler, Tanja Eiselen und Bernadette Mennel bei der Eröffnung der startupstube. FH Vorarlberg

Zahlreiche Förderungen

Gefördert wird das Projekt durch das Programm „AplusB Scale-up“ des Innenministeriums. Die Antragstellung erfolgte durch die FH Vorarlberg sowie die v-start Kompetenzzentrum für Unternehmensgründung GmbH als Kooperationspartner. In enger Zusammenarbeit mit vielen Partnern und Institutionen in Vorarlberg können Start-up durch die Fördermittel aus dem AplusB Scale-up-Programm besser betreut und unterstützt werden. Insbesondere die nationale und internationale Zusammenarbeit mit gründungsrelevanten Netzwerkpartnern wird durch AplusB Scale-up verstärkt werden. Das Programm läuft von Juli 2017 bis Mitte 2022.

