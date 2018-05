Startschuss für neue Hauptstraße

In circa zwei Wochen starten die Sanierungsarbeiten

Schlins. Die Hauptstraße in Schlins ist in die Jahre gekommen. Der Belag zeigt deutliche Risse, in zahlreichen Unebenheiten steht Regenwasser. Deutlich schlimmer und vor allem teurer ist der Zustand von Wasser- und Kanalleitungen unterhalb der Straße. Besonders in letzter Zeit haben sich Leitungsschäden gehäuft, welche aufwändige Reparaturen nach sich ziehen, verbunden mit erheblichem Kostenaufwand.