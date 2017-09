Startschuss für den wirtschaft-Herbst

Dornbirn. Kommenden Donnerstag geht mit Hans Theessink & Terry Evans die „Herbst-Saison“ in Sachen Kultur in der Dornbirner „wirtschaft“ in eine neue Runde. Dann heißt es bis Weihnachten 2017 wieder „Dinner & Konzert and Comedy“.

Ein Muss für Blues-Fans

„Erstmals dürfen wir uns in der wirtschaft auf einen ganz besonderen Blues-Abend mit zwei Vollblutmusikern und musikalischen Schwergewichten freuen. Zwei Gitarren, zwei unverwechselbare Stimmen, das sind Hans Theessink & Terry Evans, die den Blues noch unverfälscht und lässig spielen. Hier sind Freunde am Werk, die es genießen, miteinander zu singen und zu spielen“, freut sich Gastgeber Wolfgang Preuß. Nach 30 Alben, mehr als 7.500 Konzerten und 50 Jahren “on the road” ist der holländische Wahlwiener Hans Theessink eine Institution in sachen Blues und Rootsmusik. Terry Evans hat auf unzähligen Produktionen mitgewirkt – u.a. bei Ry Cooder, John Lee Hooker, Eric Clapton und John Fogerty.

In den kommenden Wochen geht es in der wirtschaft vielfältig weiter – neben Gernot Kulis oder den Kernölamazonen gibt es auch wieder eine Neuauflage der beliebten Reihe „Helden reisen, Gäste speisen“. An einem Abend erlebt das Publikum verschiedene Comedians, Zauberer und auch Kabarettisten und wird dabei kulinarisch verwöhnt. Die „Helden“ absolvieren dabei Kurzauftritte an vier verschiedenen Haltestellen, der wirtschaft Dornbirn, Taube Alberschwende, Krönele Lustenau und Falstaff Bregenz – die Gäste dürfen einfach genießen.

