Startschuss für den Saminapark

Der Saminapark wird dem Zentrum mit Geschäften und Wohnungen neue Impulse verleihen. - © Henning Heilmann

Frastanz. (he) Ein Meilenstein in der Neugestaltung des Ortszentrums von Frastanz nimmt konkrete Form an: Die Bautätigkeiten am Saminapark haben begonnen. Als erster Schritt werden zwei bestehende Wohnhäuser abgerissen, im Oktober folgt der Aushub für den neuen Gebäudekomplex und der Spatenstich.