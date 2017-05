Startschuss für Brexit-Verhandlungen soll am 19. Juni fallen

Die Gespräche werden vermutlich zwei Jahre dauern - © APA (AFP)

Die EU-Kommission stellt sich Insidern zufolge darauf ein, die Brexit-Verhandlungen mit der britischen Regierung am 19. Juni aufzunehmen. Eine Bestätigung des Termins werde es wohl aber erst nach der Parlamentswahl in Großbritannien am 8. Juni geben, verlautete aus EU-Kreisen am Freitag in Brüssel.