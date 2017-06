„Starthilfe“ für Enten in Rankweil

Rankweil. (etu) Etwas mehr Wasser hätte die Nafla gut vertragen. Denn die 1200 Enten hatten beim ersten Hindernis schon Schwierigkeiten an der Rankler Biomasseheizanlage. Zum zweiten Mal schwammen in der Rankweiler Nafla am Pfingstmontag die Badeenten um die Wette. Der gesamte Erlös der Benefizaktion kam dem gemeinnützigen Verein „Netz für Kinder“ zugute, der sich um benachteiligte Kinder in Vorarlberg kümmert.

Kurz vor Mittag starteten die Enten ihr rund 600 Meter langes Wettschwimmen. Wie an einer Ampel stoppten die ersten Enten direkt nach der ersten Kurve: Dort gab es vom Feuerwehrnachwuchs „Starthilfe“ und kleine Schupfer über die Hindernisse. Zahlreiche weitere Hürden mussten bewältigt werden, um bis zum Ziel bei der Tennishalle zu gelangen. Anschließend konnten sich Klein und Groß auf eine Hüpfburg, Kübelspritzwände und Musikprogramm freuen.

8000 Euro Spenden

Im Anschluss fand die Preisverteilung statt. Neben einem Rundflug übers Ländle, Karten für die Area-47 sowie einem Golf-Schnupperkurs konnten sich die Gewinner über weitere großartige Preise freuen. Die erfolgreiche Enten-„Trophäe“ durfte danach mit nach Hause genommen werden. Nach ersten Hochrechnungen wurden rund 8000 Euro Spendengelder für „Netz für Kinder“ erschwommen.