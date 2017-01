Startenor Kaufmann vor Comeback nach Gesundheitsproblemen

Kaufmann peilt sein Comeback an - © APA (AFP)

Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann plant nach einer viermonatigen Krankheit sein Comeback bei den Aufführungen des ‘Lohengrin’ an der Opera de Paris am 18. Jänner. “Es war wirklich hart. Ich liebe Singen und ich war noch nie zu einer derart langen Pause gezwungen. Es war nicht einfach”, sagte Kaufmann im Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” am Montag.