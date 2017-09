Startenor Bocelli gibt trotz Reitunfall Konzert im Kolosseum

Gehirnerschütterung nach Sturz von Pferd - © APA (AFP)

Der italienische Tenor Andrea Bocelli wird trotz eines Reitunfalls wie vorgesehen bei einem TV-Benefiz-Konzert auftreten, das er am Freitag im Kolosseum in Rom veranstaltet. Bocelli war am Donnerstag in seiner Residenz in Lajatico bei Pisa von einem Pferd gestürzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Sturz zog sich der Sänger laut italienischen Medien eine Gehirnerschütterung zu.