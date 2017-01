© Luggi Knobel

Am Dreikönigstag beginnt das Turnier der zweiten Kampfmannschaften auf dem neuen und extra dafür angefertigten Kunstrasen. 29 1b-Teams und Vandans spielen im eigenen Bewerb um ein stattliches Preisgeld. Die sechs Vorrundengruppen werden am Freitag und Samstag gespielt. VOL.AT tickert alle Spiele vom Turnier live aus der Sporthalle am See.